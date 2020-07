Comment faire diminuer une pension alimentaire?

Mon fils a eu deux enfants avec une femme dont il est séparé depuis cinq ans. Leurs relations ont été bonnes aussi longtemps que mon fils a pu subvenir à ses besoins financiers, mais depuis qu’il a perdu son emploi, elle fait tout pour l’écoeurer.

J’ai aidé mon fils tant que j’ai pu parce que j’aime mes petits- enfants et je ne veux pas cesser de les voir, ce dont son ex le menace. Mais là je suis à bout de ressources. Lors du confinement, il a définitivement perdu son emploi. Je l’ai donc invité à venir habiter avec moi.

Je vous rassure Louise, mon fils a toujours rigoureusement payé la pension due pour ses enfants à chaque mois. Je pense en plus que c’est un bon père. Mais depuis que la mère des enfants a décidé de l’écoeurer, on peut dire qu’elle ratisse large dans les méchancetés. Et depuis qu’il a sauté un mois pour respirer un peu, elle le harcèle au maximum.

Oui il a sauté un mois, mais dès qu’il s’est trouvé autre chose, il a recommencé à lui payer la pension. Le problème c’est que son salaire n’est plus du tout le même et qu’il ne parviendra pas longtemps à lui payer la somme prévue par le jugement encore bien longtemps sans que ça ne se reflète sur sa capacité de subvenir à ses propres besoins.

Il me dit que la seule façon de procéder à une réévaluation de tout ça consisterait à retourner devant le tribunal. Mais il n’a pas l’argent pour ça, et moi je ne peux plus lui avancer ce dont il a besoin. Comme vous voyez, on est dans un cul-de-sac. Moi je voudrais bien l’aider mais je n’ai aucune solution. Venez à mon secours SVP avant que je ne saute sur elle quand elle va venir reconduire les enfants lors de leur prochaine visite.

Une mamie inquiète

En ce qui vous concerne, le plus important est de garder votre calme si vous ne voulez pas participer à fermer encore plus la possibilité d’une relation acceptable avec cette personne. Ne jetez pas d’huile sur le feu, car ça pourrait exploser à cause de vous. Plus vous demeurerez à l’écart avec un profil bas, moins elle aura de prise sur la situation, et plus elle risque d’accepter de se montrer conciliante.

Contrairement à ce que vous a dit votre fils, il existe certains moyens dits « à l’amiable » pour régler ce genre de problème et éviter d’aller devant le tribunal. Ce qui risquerait de couter beaucoup de sous. Si je me fie au site ÉDUCALOI, il existe le « SAH, Service d’aide à l’homologation qui permet de modifier la pension à l’amiable à peu de frais. Pour l’utiliser, on doit prendre rendez-vous avec le bureau d’aide juridique de sa région, même si on n’a pas droit à l’aide juridique. »

La médiation familiale pourrait aussi aider votre fils à conclure une entente satisfaisante, avec en prime, quelques heures gratuites. « Et finalement, une demande de réajustement de pension pourrait être remplie en ligne sur le site web :www.sarpaquebec.ca. »