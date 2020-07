COVID-19: près de 400 nouvelles infections au pays

MONTRÉAL – Les graphiques le montrent, après une accalmie en juin et dans les premiers jours de juillet, la pandémie de la COVID-19 reprend du souffle au Canada.

Vendredi, le Québec et l’Ontario ont rapporté respectivement 163 et 195 cas confirmés de la maladie à coronavirus.

La Belle Province compte désormais 58 243 infections et 5663 décès, en hausse d’un mort en 24 heures. Depuis le 17 juillet, on a rapporté entre 142 et 180 cas par jour, le nombre de personnes ayant subi un test de dépistage ayant pour sa part varié, durant la même période, entre 10 501 et 16 383.

Ce dernier chiffre a été obtenu jeudi et constitue un sommet au cours de la dernière semaine. Les hospitalisations sont à la baisse (-1 à 220), tout comme le nombre de personnes aux soins intensifs (-2 à 12).

Sa voisine l’Ontario recense pour sa part 38 405 cas de COVID-19 et 2758 décès (soit trois décès de plus que la veille). La province la plus populeuse au pays avait annoncé 103 cas jeudi, soit près de deux fois moins que vendredi.

Terre-Neuve-et-Labrador a indiqué qu’un nouveau cas de COVID-19 avait été ajouté à ses données.

La Saskatchewan a communiqué 27 nouveaux cas et le Manitoba a porté son compte à 384 malades depuis le début de la crise, soit neuf de plus. Enfin, le Yukon a ajouté un cas à son portrait, soit une personne ayant voyagé à l’extérieur du territoire.

Au total, le pays a franchi vendredi la barre des 113 000 infections, soit précisément 113 068, une croissance de 396 cas. Par ailleurs, 8878 Canadiens ont perdu leur combat contre le virus à ce jour, soit quatre de plus.

La situation au Canada:

Québec: 58 243 cas (5663 décès)

Ontario: 38 405 cas (2758 décès)

Alberta: 9975 cas (176 décès)

Colombie-Britannique: 3392 cas (190 décès)

Saskatchewan: 1099 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Manitoba: 384 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 265 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 14 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 113 068 cas (8878 décès)