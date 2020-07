Des touristes irrespectueux créent une «situation de crise»

Le maire de Gaspé n'en peut plus des campeurs qui s'installent illégalement sur les plages de la ville de Gaspé en plus d’être souvent bruyants et malpropres. Sans compter que sa municipalité est dans l’impossibilité de réglementer ou d’intervenir légalement.

Daniel Côté a bien demandé la collaboration de la Sûreté du Québec et même du ministère de l'Environnement, mais gérer 145 km de littoral représente tout un défi.

«On n'en peut plus de voir nos belles plages subir un tel saccage. Et ce n’est pas vrai qu'on va porter sur nos épaules municipales un dossier dans lequel on n'a pas la marge de manœuvre légale pour agir», affirme le maire.

À défaut de la répression, Gaspé mise donc sur la sensibilisation. Depuis vendredi, des employés municipaux sillonnent les plages pour inciter les touristes à bien se tenir et à être respectueux. Parce que si Gaspé est habituée d'accueillir des milliers de visiteurs chaque été, cette année, la situation dégénère.

«Ce n’est pas vrai que nos plages et nos citoyens vont continuer à se faire harceler, démolir, qu'on va endurer ça encore longtemps, insiste M. Côté. Et ce n'est pas vrai non plus qu'on va porter sur notre dos le poids de certains irresponsables, incapables d'offrir un respect minimal à notre environnement et à ses milieux fragiles.»

Les touristes irrespectueux de l'environnement qui visitent la Gaspésie provoquent une «situation de crise» dans la région, a de son côté dénoncé la députée péquiste de Gaspé, Méganne Perry Mélançon.

«Malheureusement, on a un type de clientèle qui vient faire de l'ombre [à la saison touristique], a affirmé, vendredi, la porte-parole du troisième groupe d’opposition en matière de tourisme, sur QUB radio. Certains [touristes] qui font du grabuge, passent la nuit debout sur les plages à faire la fête et laissent les lieux dans un état lamentable.»

De son côté, le directeur du parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé et du parc national de Miguasha rapporte plutôt que tout se passe bien dans ses parcs.

Rémi Plourde souligne toutefois qu'il n'y a pas de campings dans les parcs qu'il gère et que les gens y viennent pour la randonnée et pour profiter des grands espaces.

Rimouski s’en tire mieux

Pendant ce temps à Rimouski, la situation est moins anarchique. La région accueille elle aussi beaucoup de touristes, mais on n'assiste pas à des débordements comme en Gaspésie.

Au site historique maritime de la Pointe-au-Père, la plus importante attraction touristique de l'Est-du-Québec, on tolère les motorisés et les roulottes sur le quai pour 24 heures seulement. On avise aussi les visiteurs que ce n'est pas un camping, qu'il n'y a pas de service, que les feux à ciel ouvert ne sont pas permis, qu'ils doivent ramasser leurs déchets et ne pas faire de bruit après 22 heures.

Ailleurs à Rimouski, la situation se déroule tout aussi bien, mais la Ville est aux aguets.

«Dans des circonstances comme ça, on se doit d'être tolérants parce que si on n'offre aucune alternative aux touristes, à ce moment-là les gens vont aller s'installer partout. Moi je pense que ça passe beaucoup plus par une tolérance, un encadrement, soutient le maire Marc Parent.

- Avec Véronique Morin, Agence QMI