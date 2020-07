[EN DIRECT 24 JUILLET] Tous les développements de la pandémie de coronavirus

Le coronavirus a fait près de 634 000 morts dans le monde, alors que près de 15 530 000 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués.

DERNIER BILAN | 6H30

PLANÉTAIRE

Cas confirmés: 15 526 057

Décès: 633 656

AU QUÉBEC

Cas confirmés: 58 080

Décès: 5662

AU CANADA

Cas confirmés: 112 485

Décès: 8870

AUX ÉTATS-UNIS

Cas confirmés: 4 038 864

Décès: 144 305

TOUTES LES NOUVELLES DU VENDREDI 24 JUILLET 2020

6h33 | Un total de 740 nouveaux décès dus à la COVID-19 ont été recensés ces 24 dernières heures en Inde, ont annoncé vendredi les autorités, ce qui porte le bilan officiel dans tout le pays à plus de 30 000 décès, un chiffre qui est cependant considéré comme largement sous-évalué.

6h26 | Une fillette de trois ans est morte des suites du Covid-19 il y a quelques jours en Belgique, ont annoncé vendredi les autorités sanitaires belges, précisant que l’enfant présentait plusieurs pathologies associées.

6h22 | La nouvelle vague de coronavirus qui frappe Hong Kong depuis quelques semaines pourrait être due à la décision des autorités de laisser les équipages de la marine marchande changer d’embarquement dans la ville sans respecter de quarantaine, a estimé vendredi un expert des questions de santé.

6h21 | Le bilan économique dévastateur de la pandémie de COVID-19 dans le monde risque de déclencher de nouvelles vagues de migrations une fois les frontières rouvertes, a averti le chef de la Croix-Rouge.

1h00 | Les organisateurs du Grand Prix du Canada ont convoqué les membres des médias à une conférence de presse ce matin pour «une mise au point concernant l’édition 2020».

DANS LE JOURNAL CE MATIN

Les anticorps contre la COVID-19 déclinent vite

Les adultes qui se remettent d’une infection légère au nouveau coronavirus voient leur concentration d’anticorps contre la COVID-19 décliner en l’espace de quelques semaines, selon une récente étude.

La lumière brille plus fort au bout du tunnel

Les salles de spectacle et de cinéma pourront entrevoir un peu plus de lumière au bout du tunnel, à compter du 3 août, quand la limite pour les rassemblements intérieurs et extérieurs dans les lieux publics passera de 50 à 250 personnes.

Étrange départ

C’est avec quatre mois de retard que les Nationals de Washington ont entamé la défense de leur championnat, jeudi soir à domicile. Devant des gradins vides au Nationals Park et des rivaux de la Ligue américaine, la scène frappait l’imaginaire. C’était le lancement d’une étrange saison.