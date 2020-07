Formule 1: le Grand Prix du Canada reporté à l’an prochain?

Les organisateurs du Grand Prix du Canada ont convoqué les membres des médias à une conférence de presse ce matin pour « une mise au point concernant l’édition 2020 ».

En raison de la pandémie, cet événement prévu initialement le 14 juin au circuit Gilles-Villeneuve a été repoussé à une date ultérieure, comme les dix premières épreuves inscrites au calendrier. Certaines d’entre elles ont d’ailleurs été carrément annulées, dont les Grands Prix d’Australie, de Monaco et de France.

Les dates du 4 ou du 11 octobre avaient été évoquées, mais, de toute évidence, on devrait confirmer que la course de Montréal sera bel et bien reportée à l’an prochain. Les autorités de la F1 vont publier au cours des prochains jours la seconde portion du calendrier et, selon plusieurs sources proches du dossier, le Grand Prix du Canada n’y figure pas.

Séjour prolongé en Europe

La saison écourtée s’est amorcée en Autriche au début du mois et, jusqu’à présent, trois épreuves ont été disputées à huis clos, toutes sur le territoire européen. Or, tout laisse croire que le grand cirque de la F1, dans le contexte actuel, n’aura d’autre choix que de prolonger son séjour sur le Vieux Continent. Selon plusieurs sites crédibles en Italie, le circuit d’Imola aurait reçu la confirmation ce mercredi qu’il respectait les critères imposés par la Fédération internationale de l’automobile (FIA) pour prendre la relève. Une course sur ce circuit aurait lieu en octobre à la place du Grand Prix du Canada.

Des quatre escales prévues en Amérique, Montréal était considérée comme la moins vulnérable. Les courses prévues au Brésil, au Mexique et au Texas, qui devaient être présentées cet automne, n’auront pas lieu. Le Grand Prix du Canada subira probablement le même sort.

Refus d’Ottawa

On apprenait hier qu’un autre événement international, les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal prévus en septembre, avait été annulé à cause de la COVID-19.

Ses organisateurs en sont venus à la conclusion qu’il était impossible de répondre aux exigences sanitaires et opérationnelles pour garantir un environnement sécuritaire. On suppose que le promoteur du Grand Prix du Canada, François Dumontier, a été forcé de prendre la même décision.

D’autant plus qu’en début de semaine, l’organisation des Blue Jays de Toronto s’était vu refuser par le gouvernement d’Ottawa de disputer ses matchs locaux au Rogers Centre par crainte que la « santé des Canadiens soit menacée ».