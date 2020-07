Jeux du Québec - Laval 2020 vers 2021

Débutant sur la façade du Cosmodôme, le 23 juillet, une projection laser urbaine s’étalant sur 55 soirs consécutifs pour marquer le décompte renouvelé à un an de la Finale des Jeux du Québec – Laval 2020, s’animera dès la tombée du jour pendant deux heures jusqu’au 15 septembre. Dans un an, du 23 au 31 juillet 2021, Laval accueillera sur son territoire la plus importante manifestation sportive québécoise s’adressant aux jeunes de 12 à 17 ans.

Stéphanie Girard-Beaudry, DG du Cosmodôme, est en compagnie de Félix Dolci, ambassadeur, Alain Deschamps, DG de Sports Québec, Roseline Filion, porte-parole de la 55e Finale des Jeux du Québec, Michel Allen, Ville de Laval, Marc DeBlois, DG de la 55e Finale, et Geneviève Roy, PDG de Tourisme Laval.

Roseline Filion, porte-parole de la 55e Finale des Jeux du Québec – Laval, et l’olympienne Meaghan Benfeito sont de ferventes amatrices de baseball. Peter Giannias, le président fondateur d’Expos Fest, a remis un masque des Expos à Meaghan Benfeito.

Martin Bouchard, du IGA Extra à Sainte-Agathe-des-Monts, est entouré de ses employés, Jonathan Lachapelle et Vanessa Grenier. Ils ont remis au nom des IGA des Laurentides un chèque de 15 000 $ à la Fondation médicale des Laurentides et des Pays-d’en-Haut.

Le maire de Mont-Tremblant, Luc Brisebois, a la passion de la pêche. Lors de son passage à la Pourvoirie Baroux, à Brébeuf, il a capté une truite mouchetée de 3 livres.

Les concerts Les Dames du Lac, de la violoniste Angèle Dubeau, auront lieu les dimanches 27 juillet au lac Tremblant et 2 août au lac Mercier, à compter de 17 h. Sylvie Mayrand et Pierre Plouffe, du Centre nautique Pierre Plouffe, sont en compagnie de François--- Mario Labbé, le conjoint d’Angèle Dubeau.

Le camping Domaine Des Cèdres, à Brébeuf, situé tout près de Tremblant, est un magnifique endroit pour pratiquer des activités nautiques. Lors de mon passage, j’ai rencontré Sylvain Martin et Johanne Dion, qui servent d’excellents déjeuners au profit du service des loisirs.

Un groupe d’amis était réuni pour célébrer les anniversaires de naissance de Benoit Beaucage et de Me Jean Rodrigue. Ils ont aussi profité de l’occasion pour souligner le 50e anniversaire de mariage de Clément Dion, l’aîné de la famille de Céline Dion.