Le syndicalisme est de retour à La Cage

Le syndicat entre à La Cage Brasserie Sportive de Saint-Jérôme, ce qui fera d’elle la seule succursale syndiquée de l’enseigne, a appris Le Journal.

Une requête en accréditation est déposée ce midi pour que sa quarantaine de serveuses, plongeurs et cuisiniers des Laurentides soit représentée par le Syndicat des employé-es de la restauration (SER-CSN), affilié à la Fédération du commerce (FC-CSN).

« Nous sommes conscients que la crise sanitaire a fragilisé de nombreux commerces, mais la relance de ce secteur ne peut pas se faire sur le dos de ses travailleuses et travailleurs, qui œuvraient déjà dans des conditions précaires avant l’arrivée de la COVID-19 », a soutenu le président du Syndicat des employé-es de la restauration, David Bergeron-Cyr.

Partage des pourboires

Au cœur du problème, la convention de partage des pourboires est la goutte qui a fait déborder le vase, selon le syndicat.

« L’exploitant de La Cage Brasserie Sportive peut restructurer ses activités, mais ne peut enfreindre la loi en imposant une convention du partage des pourboires, d’autant plus que les pourboires sont déjà minimes par les temps qui courent », a expliqué David Bergeron-Cyr.

Rappelons qu’une autre Cage des Laurentides à Saint-Eustache a déjà été syndiquée avec les TUAC 500, mais qu’elle avait dû fermer ses portes avant la COVID-19 parce qu’elle avait besoin d’importantes rénovations.

Travailleurs étrangers

Hier, Le Journal révélait que la bannière prévoit recruter une soixantaine de cuisiniers de l’étranger alors qu’elle vient de remercier quelque 660 travailleurs en raison de la crise, qui a mis son organisation à mal.

« On va évidemment essayer de faire travailler notre monde. On vient d’en remercier un bon paquet. Mais c’est un programme dont on aura peut-être besoin en région », avait insisté en entrevue son PDG, Jean Bédard.

Mais pour le syndicat, la pilule ne passe pas. « Ça n’a aucun bon sens. Ce programme-là n’existe pas pour ça. Il est là pour pourvoir des emplois quand il n’y a pas de travailleurs de disponibles », s’est indigné David Bergeron-Cyr.