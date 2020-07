Maudite polarisation !

Plus je m’informe sur les dénonciations d’inconduites et d’agressions sexuelles, plus j’en viens à la conclusion qu’un des pires ennemis dans ce débat est... la polarisation.

Comme dans toute question, me répondrez-vous. Certes.

Mais ici, c’est implacable : d’un côté on nous somme d’être « pour » les dénonciations anonymes, sinon on est « complices » des agresseurs. L’autre camp nous ordonne d’être « pour » le système de justice tel qu’il existe sinon, on prépare le retour aux pendaisons sans procès.

Est-il nécessaire de choisir un « camp » ? Non. Les deux ont des torts et des points forts. Il est sans doute possible de dégager une synthèse visant à améliorer les choses de manière durable.

Les hyènes

Bien sûr, plusieurs ont souri lorsque la page Facebook « Hyènes en jupons » s’est fait servir, en début de semaine, sa propre médecine.

Sur celle-ci, les « administrateurs » agissent dans l’ombre ; les dénonciations anonymes y pullulent. Dont celle sur le chef bloquiste Yves-François Blanchet.

Lundi soir, une lettre se met à circuler sur les réseaux prétendument écrite par « Caroline », « nom d’emprunt » d’une hyène prétendument dissidente et repentante ; prétendant que les déclarations publiées sur la page étaient falsifiées.

La page des Hyènes disparaît, puis réapparaît, mais inactive, avec notice invitant à la capture d’écran, car elle redisparaîtra.

La lettre de la supposée réfractaire suscita un « On vous croit » enthousiaste de la part des anti-hyènes ! Jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée... comme une fabrication. On se mit à « douter de la dénonciation anonyme des méthodes des dénonciatrices anonymes », selon la formule d’un ami.

Voilà la spirale délétère dans laquelle l’anonymat nous conduit. Le journalisme professionnel n’est pas parfait, mais a l’obligation des vérifications multiples et use de l’anonymat qu’en cas extrême. Le journaliste écrit à visière levée, et est coresponsable avec son entreprise. On ne peut en dire autant de Facebook...

Exemple des élues

Il faut admettre cependant que l’avalanche de dénonciations anonymes révèle certaines insuffisances du système. Lequel a toutefois le don d’évoluer. Depuis #MoiAussi, il a bougé. Mais les agressions et inconduites sexuelles, relevant du domaine privé, de l’intimité, posent des défis importants.

Depuis un an, des élues, appuyées d’experts, y travaillent. Leur comité est composé de manière non partisane, non polarisée : Sonia LeBel (ministre de la Justice, CAQ), Hélène David (PLQ), Véronique Hivon (PQ), Christine Labrie (QS). Première solution tangible : la ministre a déposé un projet de loi pour abolir le délai de prescription au civil en matière d’agression sexuelle.

D’autres propositions viendront en octobre, promet-on. La justice criminelle est-elle toujours la solution dans les cas d’inconduite ou d’agression ? Ne peut-il pas y avoir des procédés de justice réparatrice ?

Remettre en question de grands principes comme la présomption d’innocence n’est pas à l’ordre du jour. Mais on proposera sans doute des manières de mieux accompagner les présumées victimes, au moment de la plainte. Un tribunal spécialisé en ces matières, comme l’a proposé Mme Hivon, est-il nécessaire ?

Chose certaine, ce travail patient est préférable au cirque polarisé actuel. Et, notons-le (puisqu’on les critique si souvent), ce sont des élus qui montrent l’exemple.