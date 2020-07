Santé mentale: plus de ressources réclamées

Il faut plus de ressources en santé mentale pour prévenir les crises avant qu’elles surviennent et tournent au drame, soutiennent des spécialistes.

« Il faut donner accès rapidement [à des services aux gens vulnérables] et que ce ne soit pas les 12 travaux d’Hercule pour obtenir l’aide », souligne Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec.

S’il s’avère que la santé mentale est bel et bien à l’origine du drame qui s’est joué jeudi à Montréal, il se peut que la détresse ait été accentuée par la COVID-19.

Plusieurs sont plus fragiles en ce moment, notamment à cause du stress du confinement, de l’adaptation et des pertes découlant de la pandémie.

« La santé mentale au Québec, c’est un peu le parent pauvre de la santé. Déjà, les ressources étaient insuffisantes, et on n’arrivait pas à combler les besoins. Les gens attendent trop longtemps », poursuit-elle.

Prévention

Mme Grou croit qu’il faut miser davantage sur la prévention, en améliorant l’accès et la qualité des services en santé mentale, tout en informant la population.

« On ne parlera jamais assez des ressources, ajoute le psychiatre Gilles Chamberland. De pouvoir se confier, de savoir qu’on a quelqu’un qui va être là pour nous aider, c’est important. Les gens plus isolés, ce facteur de protection, ils ne l’ont pas. »