Un camp de vacances pour chiens

Un ranch canin situé à Sainte-Thècle, en Mauricie, accueille chaque été des dizaines de chiens dans sa formule «camp de vacances».

Au Ranch canin Manitou, on est loin des chenils urbains.

«On ne calcule pas le nombre de sorties. Il y en a une. Elle commence au lever du soleil et se termine au coucher du soleil», a expliqué vendredi le copropriétaire Maxime Leclerc-Gingras, en entrevue avec TVA Nouvelles.

Les chiens sont placés par petits groupes dans de grands enclos extérieurs. Ils peuvent se baigner dans un étang, courir allègrement, chasser des grenouilles... ou se reposer sur un hamac.

Environnement naturel

«Ce qu’on a envie de proposer, c’est un environnement le plus naturel possible, et un endroit où les chiens peuvent être des chiens», a poursuivi M. Leclerc-Gingras.

Les copropriétaires ont une vingtaine de bêtes à eux, et accueillent en pension de 15 à 20 chiens à la fois. Ils doivent peser un minimum de 25 livres, pour pouvoir suivre les autres.

«Majoritairement, [on accueille des chiens de] 30, 40, 50 livres. Un petit chien, tu as beau dire qu’il est "tough" et qu’il est capable de jouer avec des Huskies, mais quand tu passes la journée à jouer, à te tirailler et que tu ne gagnes jamais, ça finit par être frustrant et c’est ce qu’on veut éviter», a-t-il indiqué.

Le soir venu, ils vont se coucher dans un ancien silo à foin transformé en dortoir. Maxime Leclerc-Gingras, un ancien maître d’hôtel, passe l’essentiel de la nuit avec eux.

«Tu rentres dans le dortoir de chiens et tout le monde dort», a dit en riant Anne-Marie Charest, également copropriétaire.

Du moins... jusqu'à 4h30 le matin suivant!