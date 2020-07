Un choc qui promet

L’autre match à l’affiche samedi soir promet d’être très intéressant entre l’Union de Philadelphie et le Revolution de la Nouvelle-Angleterre.

L’Union a terminé la phase de groupe avec sept points à la suite d’une fiche de deux victoires et un match nul, tout comme Orlando, qui a toutefois obtenu le premier rang en raison d’un meilleur différentiel de buts.

L’Union a été efficace sur le plan offensif sans être très prolifique (quatre buts), il a aussi été méthodique en défensive avec seulement deux buts accordés.

Andre Blake est une valeur sûre devant le filet et est un des meilleurs gardiens de la MLS.

Doutes

De son côté, le Revolution a pris le second rang du groupe C avec quatre points, terminant la phase de groupe avec une fiche d’une victoire, une défaite et une nulle.

Les « Revs » ont une attaque très menaçante, mais ils ont tout de même présenté des statistiques offensives et défensives identiques à celles de l’Union.

C’est en attaque qu’il y a des doutes puisqu’après être revenu au jeu lors des deux premiers matchs du tournoi, Carles Gil a semblé être de nouveau incommodé par une blessure.

Gustavo Bou peut certainement faire des dommages à lui seul, mais Gil est pour ainsi dire le chef d’orchestre de cette attaque qui est autrement plus dangereuse quand il est sur le terrain.

Cet affrontement s’annonce donc très serré, surtout que les deux clubs sont bons défensivement.

Cela dit, l’Union a l’avantage dans les buts et probablement en milieu de terrain aussi.

Qui plus est, Philadelphie semble avoir le numéro des « Revs » depuis quelques années avec une fiche de 7-1-2 et un différentiel de +16.

Disons que c’est un argument qui milite en faveur de Jim Curtin et de ses hommes, même s’il ne faut jamais négliger le vieux renard qu’est Bruce Arena.