Un indice du top 4 du CH?

L'heure de lever l'ancre pour Toronto approche, et on devrait ainsi avoir une idée de plus en plus claire des intentions de l'entraîneur-chef du Canadien de Montréal, Claude Julien, en vue de l'affrontement préparatoire du 28 juillet contre les Maple Leafs.

D'ailleurs, pour la première fois depuis le début de la Phase 3 de retour au jeu de la Ligue nationale de hockey, le groupe affichait complet, vendredi, à Brossard.

Brett Kulak participait jeudi à une première séance complète avec le groupe principal. Celui qui a souvent été le partenaire de Jeff Petry lors de la saison régulière se retrouvait au sein de la troisième paire défensive, à la gauche de Cale Fleury.

C'est Victor Mete qui était jumelé à Petry, alors que Shea Weber et Ben Chiarot formaient le premier duo.

L'attaquant Max Domi demeurait au centre du quatrième trio en compagnie de Jordan Weal et de Dale Weise. Rappelons que Domi n'avait pas immédiatement rejoint le camp d'entraînement du CH, qui a pris son envol le 10 juillet, lui qui s'était accordé une période de temps pour réfléchir en raison de son diabète de type 1.

Le Tricolore tiendra samedi un dernier entraînement avant de quitter pour Toronto.

Trios

Tomas Tatar - Phillip Danault - Brendan Gallagher

Jonathan Drouin - Nick Suzuki - Joel Armia

Paul Byron - Jesperi Kotkaniemi - Artturi Lehkonen

Jordan Weal - Max Domi - Dale Weise

Extras : Charles Hudon, Ryan Poehling, Jake Evans, Alex Belzile

Duos

Ben Chiarot - Shea Weber

Victor Mete - Jeff Petry

Brett Kulak - Cale Fleury