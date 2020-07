WE Charity: des élections à l'automne?

Le Bloc québécois envisage de déposer dès septembre une motion de censure à l'encontre du gouvernement Trudeau, dans la foulée de l'affaire WE Charity, si le premier ministre Justin Trudeau et le ministre des Finances, Bill Morneau, refusent de démissionner et qu'une consultation démontre qu'il y de l'appétit pour des élections fédérales.

