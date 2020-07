MARTINEAU, Roger



À l'Hôpital Santa Cabrini, le 21 juillet 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Roger Martineau, époux de Mme Lucille St-Pierre, demeurant à Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Stéphane Ritchie), Philippe (Édith Jacque), ses petits-enfants Alexandre (Marina Beaudoin), Caroline (Alexandre Gendron-Gagné), Sarah et Laura, ses arrière-petits-enfants Samuel, Juliette et Axel, sa soeur Claudette, son frère Léopold, ses beaux-frères, belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.Les funérailles auront lieu samedi le 1er août 2020 en l'église de St-Donat-de-Montcalm. M. Martineau sera inhumé au cimetière de St-Donat.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec.RÉSIDENCE FUNÉRAIRE LABRÈCHE INC.www.residencefunerairelabreche.com