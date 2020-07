LAVIOLETTE, René



De Laval, le 19 juin 2020, à l'âge de 92 ans, est décédé M. René Laviolette, époux de feu Mme Claire Morissette, fils de feu M. Joseph-Edouard Laviolette et feu Mme Alice Deschesnes.Il laisse dans le deuil son fils Jean (Francine Comtois), sa petite-fille Catherine (Alain Leduc), ses deux arrière-petites-filles, Abbey et Juliette, ses belles-soeurs, neveux, nièces, parents et amis(es).Afin de respecter les consignes gouvernementales sur la COVID-19, seules les personnes invitées personnellement par la famille pourront être présentes aux funérailles à une date ultérieure.Comme geste de sympathie, un don à la Société canadienne du cancer ou à L'Oratoire St-Joseph pour les oeuvres du Frère André serait apprécié.