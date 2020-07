TRUDEL, Bertrand



À Pierrefonds, est décédé le 12 juillet 2020 à l'âge de 79 ans, M. Bertrand Trudel, fils de feu Eugène Trudel et de feu Bertrande Beaulé et époux d'Andrée Bergeron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Caroline (Martin), Richard (Marie-France) et Marjorie (Patrick); ses petits-enfants: Harold (Soukaina), Elisabeth (Derek), Carl, Gabrielle et Sara (Justin); ses frères et sa soeur; ses beaux-frères, ses belles-soeurs, ses neveux, nièces et ses nombreux amis(es).Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Institut et hôpital neurologiques de Montréal par téléphone au 514-398-1958 ou à https://www.mcgill.ca/neuro/fr.Les funérailles auront lieu le samedi 1er août 2020 audans l'intimité et sur invitation. Visitez ledans l'onglet avis de décès pour inscrire vos témoignages à l'égard de Bertrand.