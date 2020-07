Mc MANUS, Gaétane



À Terrebonne, le 15 juillet 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Gaétane Mc Manus.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Louis Chartrand, ses fils Claude (Guylaine), Alain (Johane), Gilles, Sylvain (Rachel), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 1er août de 11h à 12h en l'église St-François-de-Sales, 7070 boulevard des Mille-Îles, Laval, Qc, H7A 4B3, suivi des funérailles ce même jour à 12h et de l'inhumation au cimetière de la paroisse.Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, formulaires disponibles à l'église.La famille tient à remercier le personnel de l'hôpital Pierre-Le Gardeur pour les bons soins prodigués à Mme Mc Manus.