YELLE, Rachel (née Bolduc)



À Montréal, le 19 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Rachel Bolduc Yelle, épouse de feu André Yelle.Elle laisse dans le deuil sa fille Chantal (Sylvain), ses petits-enfants Andréanne et Charles, ses soeurs Gisèle (Rosaire) et Gilberte, son frère Michel (Marielle), ses belles-soeurs Raymonde (André) et Huguette, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera au Complexe funéraire Urgel Bourgie situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal (H1M 3E3)le samedi 1er août 2020 de 10h à 14h30. Les funérailles seront célébrées ce même jour à 15h en l'église Saint-Conrad située au 6956, rue des Ormeaux à Anjou (H1K 2X6).