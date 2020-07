24 joueurs qui peuvent changer la donne

Les séries éliminatoires apportent toujours des belles et de mauvaises surprises. Tant au plan collectif qu’individuel.

Habituellement, un joueur va émerger. Un joueur qualifié de patineur de soutien profite de la tribune des séries pour sortir du peloton. Il s’identifiera comme un compétiteur féroce, capable de changer la donne. Dans chacune des formations, il y aura toujours un patineur qui va surprendre ses entraîneurs.

D’autres, à qui on confiera une mission importante, fourniront des résultats inattendus, ajoutant du mordant à l’attaque et donnant plus de poids à la défensive.

Qui sont ces joueurs qui exerceront un impact que personne n’a prévu ? Qui sont ces patineurs qui s’inscriront, le temps de quelques semaines, parmi les athlètes incontournables de leur organisation ? Et qui sont ces joueurs avec un solide profil qui, finalement, connaîtront l’éclosion ?

Voici une liste de 24 joueurs qui pourraient faire une différence à l’occasion d’un long et épuisant parcours menant à la conquête de la coupe Stanley.

Phillip Danault (Montréal)

On connaît la mission de Phillip Danault. On sait également que Claude Julien n’écarte pas la possibilité de l’utiliser contre Sidney Crosby et Evgeni Malkin. Il ne craint pas les défis de taille.

Jared McCann (Pittsburgh)

C’est un joueur qui ne manque pas d’énergie. Il se retrouvera au centre de Patrick Marleau et de Sam Lafferty. Il sera également le pivot de la deuxième vague en supériorité numérique.

Charlie Coyle (Boston)

Il possède le physique de l’emploi. Il pourrait s’avérer un complément idéal pour le trio de Marchand-Bergeron-Pastrnak. N’écartons pas la possibilité de le voir piloter le deuxième trio des Bruins.

Blake Coleman (Tampa Bay)

Le Lightning a payé le gros prix pour acquérir cet ex-joueur des Devils. Il est imposant physiquement, rapide et aussi très combatif dans les coins de la patinoire.

William Nylander (Toronto)

Auston Matthews et Mitch Marner seront surveillés de près par les Blue Jackets. On va également les frapper. Mais le Suédois a plusieurs ressources pour déjouer les gardiens des Blue Jackets.

Evgenii Dadonov (Floride)

Un joueur méconnu, mais qui habituellement travaille aux côtés de Jonathan Huberdeau et d’Aleksander Barkov. Il devra se démarquer pendant que les deux autres seront étroitement surveillés.

Josh Anderson (Columbus)

S’il est en mesure de jouer, il sera un atout important pour les Blue Jackets, qui entendent utiliser le même style qu’ils avaient déployé, lors du printemps de 2019, éliminant le Lightning en quatre matchs.

Dmitry Orlov (Washington)

John Carlson reçoit tous les éloges. Mais les Capitals devront se tourner vers le talent et l’intelligence de Dmitry Orlov. Un défenseur qui peut relancer l’attaque avec rapidité.

Kevin Hayes (Philadelphie)

Il est imposant. Il n’est pas un joueur physique, mais il prend beaucoup d’espace. Excellent dans les trois zones, il est capable de contenir l’adversaire tout en s’imposant en attaque.

Andrei Svechnikov (Caroline)

Il a vécu une belle expérience l’an dernier, même si Ovechkin l’a malmené. Il est jeune et il pourrait bien devenir un joueur capable d’égaler les résultats de Sebastian Aho.

Jean-Gabriel Pageau (NY Islanders)

Il a profité de quelques mois pour s’acclimater à son nouvel environnement. Il doit maintenant afficher son talent dans un rôle bien particulier : maîtriser le

meilleur centre adverse.

Adam Fox (NY Rangers)

Une belle révélation. Sans aucun doute, un jeune défenseur qui a donné beaucoup de lustre à la brigade défensive des Rangers. Son entraîneur lui accordera plusieurs minutes.

Nazem Kadri (Colorado)

S’il contrôle son caractère, il pourrait donner à l’Avalanche ce dont cette équipe a besoin pour gravir les échelons. Un compétiteur intense quand il prend ses responsabilités.

Alex DeBrincat (Chicago)

Il a connu une saison en dents de scie et il cherchera à donner à l’attaque des Blackhawks de la puissance. Ses performances pourraient également influencer le jeu de Patrick Kane.

Robert Thomas (St.Louis)

Il est jeune, il était un joueur étoile dans le hockey junior. On l’a vu à l’œuvre l’an dernier alors qu’on lui a confié des missions importantes. Un joueur polyvalent que Craig Berube va utiliser souvent.

Nikolaj Ehlers (Winnipeg)

Aucun but en 21 matchs éliminatoires. Mais il est un joueur de haut niveau, et ça pourrait être son heure de gloire, surtout dans cette série tant attendue contre Calgary.

Colton Sissons (Nashville)

Neuf buts et 19 points en 51 matchs des séries, un joueur pouvant s’illustrer dans la couverture des meilleurs joueurs adverses. Il peut marquer des buts importants.

Roope Hintz (Dallas)

On a appris à le connaître l’an dernier lors de la série contre les Blues. Il possède un physique imposant et il est probablement le patineur le plus rapide chez les Stars.

Mats Zuccarello (Minnesota)

Tiens, tiens, on vient de le retrouver. De New York à Dallas, maintenant au Minnesota. À lui maintenant de revenir devant les projecteurs, et le Wild espère qu’il répondra aux attentes.

Tyler Myers (Vancouver)

Pas de problème en attaque, les Canucks ont de jeunes joueurs talentueux. En défense, il pourrait jouer un rôle de premier plan. Il est expérimenté et son entraîneur l’utilisera dans toutes les situations.

Niklas Hjalmarsson (Arizona)

Il a disputé plus de 100 matchs éliminatoires avec les Blackhawks de Chicago. Il aura de grandes responsabilités avec la brigade défensive des Coyotes. Un défenseur expérimenté et fiable.

Mikael Backlund (Calgary)

L’an dernier, il a été l’un des joueurs les plus efficaces des Flames face à l’Avalanche. On lui confiera la mission de stopper Mark Scheifele et les gros canons des Jets.

Alec Martinez (Vegas)

Il donne encore plus de profondeur à la brigade défensive des Golden Knights. Il cadre bien dans le style que prône Peter DeBoer. Il a gagné la coupe Stanley deux fois avec les Kings.

Ryan Nugent-Hopkins (Edmonton)

Est-il un joueur étoile ? Considérant la présence de Connor McDavid et de Leon Draisaitl, sa fiche d’aucun but en 13 matchs éliminatoires ne lui confère pas ce statut. Mais avec Dave Tippett, il est un rouage très important des Oilers.