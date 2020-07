GOUDREAU, Nicole



Le 7 juillet, à l'âge de 62 ans, est décédée Nicole Goudreau, épouse de Jean Moussette et fille de Émile Goudreau et Thérèse Côté.Elle laisse dans le deuil ses frères Alain et François, ses soeurs Lucie, Gisèle et Lorraine ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances jeudi le 30 juillet de 10h à 14h et une cérémonie sera célébrée à 13h aux :LAURENT THÉRIAULT512, RUE DE L'ÉGLISE, VERDUN, H4G 2M4Stationnement et rampe d'accès disponibles