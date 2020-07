D'ASTOUS, Simonne née Major



Un peu avant l'aube du 5 juin, au son d'une voix qu'elle aimait notre maman bien-aimée est partie en congé d'éternité.Épouse de feu Rolland D'Astous, elle laisse dans le deuil ses enfants Odette (Robert Boyer), Pierre (Sylvie Lemay), Rachelle (Tom Valenta) et Philippe (Anne Vivian) ainsi que ses petits-enfants Hélène, François, Hugo, feu Janie, Caroline, Viviane, Katherine, Emily, Nicholas et ses onze arrière-petits-enfants ainsi que par filiation Julie et Karine Valenta.La famille recevra vos condoléances à la résidence funéraire307, RIVERSIDE, SAINT-LAMBERTle samedi 1er août de 10h à 12h30, suivi des funérailles à 13h à l'église de Saint-Lambert (41 avenue Lorne, St-Lambert). Suivra l'inhumation au cimetière de Saint-Lambert.Prières de ne pas envoyer de fleurs des dons au Bon Dieu dans la rue, la Société Alzheimer ou l'Oratoire St-Joseph seraient appréciés.Vu la situation actuelle, le port du masque est demandé dans les endroits fermés, prévoir un temps d'attente possible à l'extérieur au salon funéraire, et un maximum de 50 personnes à l'église.