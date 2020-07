BALPE, Mathilde



À Longueuil, le 14 juillet 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Mathide Balpe. Elle était l'épouse en 1eres noces de feu François Coz et en 2e noces de feu Alain Dinard.Elle laisse dans le deuil son fils Alain Coz (Michèle Benoit), son frère Hippolyte (Suzanne), sa belle-soeur Marie-Renée, sa filleule Liliane, ses neveux et nièces, cousines et cousins et tous ses amis au Québec et en France.Née en Bretagne, au Canada depuis 1951, elle est toujours demeurée bretonne dans son coeur. Ancienne propriétaire du restaurant, sur la plaza St-Hubert.La famille recevra les condoléances vendredi le 31 juillet de 13h à 15h au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73).La cérémonie aura lieu le vendredi 31 juillet 2020, à 15h00, à la chapelle du complexe.Des dons à la Fondation de l'hôpital Pierre-Boucher, seraient appréciés.