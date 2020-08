DESFORGES, Christiane



À Montréal, le 20 juillet 2020 à l'âge de 73 ans, est décédée Christiane Desforges, épouse de Roland Léger, fille de feu Jean-Louis Desforges et feu Claire Jolicoeur. Christiane était présidente du comité d'animation de la bibliothèque d'Anjou.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son beau-frère Denis (Louise) et sa belle-soeur Claire, ses neveux Martin et Éric, ses nièces Mélanie et Caroline, ses petits-neveux Vincent et Simon, ses petites-nièces Élodie, Zoé et Léa, ainsi que plusieurs amis.La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie - Saint-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal,le vendredi 7 août 2020 de 19h30 à 21h30 et le samedi 8 août dès 9h.Une cérémonie de la Parole aura lieu le samedi 8 août à 11h en l'église Notre-Dame d'Anjou, 8200, Place de l'Église, Anjou.Étant donné la situation actuelle, les visites sont limitées à 50 personnes et notez que le port du masque est exigé.