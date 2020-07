CHAMBERLAND, Hector



De Laval, le 13 avril 2020, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Hector Chamberland, époux de Mme Denyse Gascon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Nancy (Louis-David), Simonne (Pascal), Pierre (Jessyca), ses petits-enfants Frédérique, Kassandra, Samuel, Émile, Florence, Félix, Vincent, Anaïs, ses frères Armand (Carmen), Daniel (Régina), Robert (Nicole), sa soeur Isabelle (Maurice), sa belle-soeur Madeleine (feu Jean-Marc), ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 1er août 2020 au complexe funéraire situé au 2500, avenue des Perron Laval (Québec) H7J 1G5.Famille et amis sont attendus à compter de midi. Une cérémonie religieuse aura lieu à 15h00, elle sera suivie de la mise en niche.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du centre d'hébergement Idola St-Jean, dont Hector a particulièrement apprécié les activités.