D'ARGENZIO, Jacqueline

(née Fréchette)



À Brossard, le 13 juin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Jacqueline Fréchette "Jackie", épouse de M. Armando D'Argenzio.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Pierre (Véronique), ses petits-enfants adorés qu'elle aurait aimé accompagner plus longtemps: Nathan, Noah, Éloan et Amélia, ses frères Pierre (René), Jean-Louis (Noëlla) et Claude, ses belles-soeurs Laurette, Thérèse (Jacques) et Micheline ainsi que plusieurs parents et amis.Partie trop rapidement, cette talentueuse artiste peintre est maintenant libérée ses souffrances et peut désormais veiller sur les siens, bien installée sur son étoile.La famille recevra les condoléances le mercredi 29 juillet de 10h à 14h au4525 CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉALUne cérémonie suivra et Jacqueline sera portée à son dernier repos au cimetière Notre-Dame-des-Neiges.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM ou à celle de l'hôpital Charles-Lemoyne.