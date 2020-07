LÉPINE, Marc



De St-Eustache, le 18 juillet 2020, à l'âge de 75 ans, est décédé M. Marc Lépine, époux de feu Mme Deborah Good.Il laisse dans le deuil ses fils Phillippe et Patrick (Vanessa), ses petits-enfants Logan et Jaxon, son frère Jacques, sa soeur Monique, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au :146 RUE ST-LOUISST-EUSTACHEle vendredi 31 juillet de 18h à 21h. Un hommage lui sera rendu ce jour même au salon à 20h30.