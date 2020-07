CORBIN, Marie-Claude



À Montréal, le 16 juillet 2020, à l'âge de 46 ans, est décédée Mme Marie-Claude Corbin, fille de Hélène Larose (Gaston Mongeon) et de Jean Corbin (Linda Devost).Elle laisse également dans le deuil ses garçons Joshua Gauthier et Mathis Gauthier, son frère Stéphane Corbin (Fernanda Perez) ainsi que de nombreux autres parents et amis.Étant donné la situation actuelle et le nombre limité de personnes acceptées, la famille accueillera les proches au :15005, SHERBROOKE ESTMONTRÉAL, QC, H1A 3X1514-498-7682 www.cfdt.cale samedi 1er août prochain de 15h à 17h, suivi d'une cérémonie en la chapelle du complexe.Pour regarder en direct sur le web les funérailles, consultez le site :