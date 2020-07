MULLIN, Paul Francis

C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès de Paul Francis Mullin.Résident de l'Hôpital Sainte-Anne, Paul est décédé paisiblement le 17 juillet 2020, dans sa 95e année.Né et élevé à Granby, au Québec, Paul a été pré-décédé par ses parents, Michael Mullin et Catherine Smyth d'Irlande, son frère Shaun et ses soeurs, Patricia, Madeline, Sheila, Moira et Kathleen.Il laisse dans le deuil de nombreux neveux, nièces et membres de la fraternité.Paul ne s'est jamais marié mais a quand même eu un léger goût de la paternité avec les garçons Lyng, ses arrière-neveux. Il a apprécié leurs visites au cours des dernières décennies en les regardant devenir de beaux jeunes hommes. Chaque fois qu'ils venaient lui rendre visite, il parlait d'eux à ses amis les plus proches. Il était comme un père fier.Paul était un vétéran de la guerre de Corée. Il a vécu la majeure partie de sa vie au coeur de Montréal, où il a embrassé la culture du centre-ville. Il était un ami si cher pour beaucoup et pouvait discuter de tout. Paul avait une soif insatiable d'apprendre. Il était toujours intéressé par les efforts des autres. Paul a attiré des amis de tous horizons. Les gens l'aimaient ou le détestaient. Il savait comment les gens tiquaient et aimaient pousser leurs limites s'ils ébouriffaient ses plumes. Ses amis le rencontraient assis à une table à Timmies sur la rue St-Mathieu. Il était avec toutes sortes de personnes de tous âges et de tous horizons. Vous pouvez discuter de tout avec lui en toute confiance et sans jugement. Paul envisageait de devenir prêtre dans sa jeunesse et jusqu'à sa mort, sa foi était forte et inébranlable. Il allait à l'église chaque semaine et la prière était un rituel quotidien pour lui. Il a lu plusieurs fois la Bible de la première couverture jusqu'à la quatrième. Il relisait la Bible lorsqu'il perdit la vision.Paul laisse un immense vide dans de nombreuses vies et encore plus sont honorés d'avoir été son ami. Une fois que les restrictions du COVID-19 permettront un rassemblement convenable, une célébration de sa vie aura lieu à Granby.