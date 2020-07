THOMPSON, Denis



Est décédé à Montréal, le 14 juillet 2020, cet homme exceptionnel aimé et apprécié de tous.Il laisse dans le deuil sa conjointe Shirley Colgan et sa fille Isabelle T., son frère Donald (Ann), ses nièces Julie (Jaimi), Lorraine (Ivano), ses neveux Steve et Philippe, ainsi que tous ses chers amis(es).La célébration de sa vie prendra place le samedi 1er août 2020 de 10h à 14h et de 16h à 20h. Une cérémonie aura lieu à 18h.www.complexeaeterna.com 514-228-1888