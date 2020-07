PROULX (CAVE), Louise



À Boucherville, le 14 mars 2020, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Louise Proulx (Cave). Elle était l'épouse de M. Gérald Proulx et ils auraient fêté leur 50e anniversaire de mariage le 6 juin 2020.Elle laisse dans le deuil ses enfants bien-aimés, Patrick (Olivia) et Claudine qui reprendra son Agence de Club Voyages Louise Proulx inc. à Ville Lemoyne, dont elles s'apprêtaient à fêter les 25 ans d'existence; ses 8 petits-enfants Lysanne, Olivier, Charlotte, Annabelle, Rosemarie, Clara, Charles-Alexandre et Xavier, ainsi que les parents, ses fidèles employés, ses amis, dont Sylvie Larouche, et ses nombreux clients.Les funérailles, en présence des cendres, auront lieu le vendredi 31 juillet, à 11 h, en l'église Sainte-Famille 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.L'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne d'où Louise a reçu des soins depuis son cancer en 2008.Les arrangements funéraires ont été confiés auTéléphone : (450) 655-6036Télécopieur : (450) 655-0941