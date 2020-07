FONTAINE, Pierre



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Pierre Fontaine, un époux, un père et un grand-père hors du commun.Il laisse dans le deuil son épouse Carole, ses enfants Martin (Audrey), Amélie et ses petits-enfants Louis-Philippe et Élodie, ses soeurs, son frère, beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces.Au cours de sa carrière à titre de CPA, il a été apprécié de sa clientèle. Grand sportif, il a tissé autour de lui un réseau d'amis fidèles.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 juillet 2020, de 13h30 à 16h00, à :7679 BOUL. TASCHEREAU, BROSSARDUne liturgie de la Parole suivra à 16h00 à la chapelle et pourra être vue de 16h00 à 17h00 par web visionnement à l'adresse suivante: funeraweb.tvL'inhumation aura lieu le samedi 1er août au Repos Saint-François d'Assise, 6893 rue Sherbrooke, Montréal à 10h40.Des dons peuvent être faits à la Société canadienne du cancer.