ROCHON, Gustave



Le 12 juillet, entouré de ses cinq enfants, Francine (Jacques Tremblay), Denis (Hélène Lamontagne), Odette (Jean-Guy Demers), Gilles (Martine Leblanc) et Annie (Pierre Le Blanc), un immense chêne de 98 ans s'est abattu après un parcours de vie bien remplie. Il nous aura tous marqués par sa détermination et sa quête d'accomplissement dans nombre de chantiers entrepris vaillamment chaque jour de l'aube au crépuscule. À regret il n'a capitulé que dans les derniers jours se résignant à sa fin, lui qui aurait tant aimé célébrer son centenaire parmi les siens.Il était l'époux de feu Claudine Touchette (1927-2012) et laisse dans le deuil ses petits-enfants, Louis-Philippe Beaudoin, Adèle et Félix Rochon, Alexis Bissonnette et Émile Demers, trois arrière-petits-enfants, Thomas et Léonard Lebel, et Rosia Bissonnette, sa soeur Marie-Blanche Rochon, de même que de nombreux parents et amis.Nos remerciements particuliers s'adressent au personnel des soins palliatifs du CHSLD de Blainville, de même qu'à Jacques Martin, son médecin.Compte tenu de la pandémie, une réunion familiale en toute intimité se tiendra pour saluer la mémoire de notre patriarche. Votre présence, parents et amis, nous manquera mais vos pensées à cette occasion nous accompagneront.Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don de votre temps à ceux et celles que vous aimez et chérissez.