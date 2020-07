PILON, Jacqueline



À Montréal, le 4 avril 2020, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Jacqueline Pilon Paul, épouse de feu Roméo Paul.Elle laisse dans le deuil son fils unique Robert Paul (sa conjointe Sonia Lévesque) et ses petits-enfants Maxime et Sandrine. Elle laisse aussi dans le deuil ses frères et soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, cousins et cousines ainsi que ses amis(es).La famille vous accueillera au complexe funéraire :le samedi 1er août 2020 de 11h à 13h30.