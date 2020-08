LEMIEUX, Bertrand



À Sainte-Thérèse, le 24 mai 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Bertrand Lemieux, tendre époux de feu Rita Bernier Lemieux.Il laisse dans le deuil ses frères Youville Lemieux (Geneviève Dostie), feu Armand Lemieux, (feu Thérèse Bilodeau) et feu Grégoire Lemieux (feu Madeleine Lapointe), ses soeurs Cécile Lemieux (feu Adelard Robert) et feu Berthe Lemieux (feu Albert Leblond), ses beaux-frères feu Jean-Guy Bernier (Constance Bouchard), Gilles Bernier (Gisèle Bellemare) et Alain Bernier (Claude Brodeur), ses belles-soeurs Gisèle Bernier, Lise Bernier (feu Jean-Paul Desjardins) et Lucille Bernier (Jean Bellemare), neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 15 août 2020 de 9h à 11h au Complexe funéraire Urgel Bourgie / St-François-d 'Assise situé au 6700, rue Beaubien Est à Montréal, où un dernier hommage lui sera rendu.La famille procédera à la mise en terre des cendres au Repos Saint-François d'Assise à 11h40 le même jour. Une réception suivra au complexe même.