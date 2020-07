RICHER, Fernand



À LaSalle, le 7 avril 2020, à l'âge de 86 ans, est décédé Monsieur Fernand Richer, époux de Françoise Baller.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Francine (Pierre), Sylvie (Gaétan) et Caroline (Alain), ses petits-enfants Marie-Claude (François), Marc-Olivier (Myriam), Maude (Jason) et Maxime, ses arrière-petits-fils Enzo et Zach, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 juillet 2020 de 19h à 21h au :Les funérailles seront tenues le samedi 1er août à 13h en l'église Ste-Catherine-Labouré située au 9370, rue Clément à Lasalle.Au lieu de fleurs, un don à la clinique de recherche sur l'Alzheimer de l'Hôpital Douglas serait apprécié en sa mémoire.