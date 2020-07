KENNEDY, Herman



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Herman Kennedy le 4 juillet 2020 à l'âge de 89 ans.Né à Montréal, Herman laisse derrière lui son épouse depuis 60 ans, Lise Kennedy, ses enfants bien-aimés Karen, Sylvie (Gary) et Richard et ses petites-filles Ashley, Sarah et Rachel.Pour honorer les souhaits de Herman, il n'y aura pas de funérailles mais un moment privé pour la famille immédiate.