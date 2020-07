DUCEPPE (née PARIZEAULT)

Thérèse



À Saint-Eustache, le 19 juillet 2020, à l'âge de, est décédée Mme Thérèse Parizeault, épouse de feu Maurice Duceppe.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Claude (Marcelle), Andrée (André), Gaëtan (Denise) et Diane (Jean) ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.La famille recevra les condoléances le dimanche 2 août de 14h à 16h au:SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie sera célébrée ce même jour à 16h en la chapelle du salon.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des directives de la Santé Publique du Québec en regard à la distanciation physique de 2 mètres et du port du masque ou du couvre-visage obligatoire.