CHAMPAGNE, Alain



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès d'Alain Champagne survenu le 20 juillet 2020. Il était l'époux bien-aimé de Lynda Barthe.Il laisse dans l'épreuve, son épouse et complice de sa vie Lynda Barthe, sa fille adorée, dont il était si fière, Claudya Champagne et son conjoint Laurent Brousseau, ses frères et soeurs, beaux-frères et belles-soeurs : Pierre Champagne (Line Langevin), Guy Champagne (Carmen Lachance), André Cham-pagne (Marielle Asselin), Gilles Champagne (Marie-Paule Robert), Luc Champagne (Ginette Ducharme), Lyne Champagne (Gérard Beauséjour), Raymonde Barthe, Diane Barthe (Rolland Gendron), Michèle Barthe (Shimon Toren), son filleul Mathieu Beauséjour (Audrey Pratte) ainsi que plusieurs neveux, nièces, plusieurs autres parents et amis.Homme de coeur et de carrière, c'est à toute sa communauté et sa profession à qui il manquera. Son départ laissera un grand vide dans le coeur de tous ceux qu'il a côtoyés.Comme monsieur Champagne aurait voulu, une cérémonie festive aura lieu à une date significative à l'été 2021.