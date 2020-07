VIGEANT, Lise



À Montréal, le lundi 15 juin 2020 est décédée, à l'âge de 64 ans, Lise Vigeant, épouse de Serge Miron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Marc-André et Philippe, sa soeur Francine (Michel), sa belle-mère Marguerite, ses beaux-frères Daniel et Denis, ses neveux et nièces Annie-Claude, Julie, Marie-Michelle et François ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 31 juillet 2020 de 17h à 21h, au complexe funéraire :