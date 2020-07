CHAPUT, Louis



À Brossard, le 19 juillet 2020, à l'âge de 74 ans, est décédé Louis Chaput.Il laisse dans le deuil son épouse Anna Pace, ses enfants Isabelle, Brigitte et Louise, ses huit petits-enfants Charles, Sarah, Annabelle, Maude, Béatrice, Livia, Charlie et Chloé ainsi que ses frères et soeurs, parents et amis.Un grand merci à tous ceux qui sont venus célébrer sa vie à son chevet.www.salonfunerairelfc.comPropriétaire, Robert Cenac