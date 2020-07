ST-HILAIRE, Gisèle

(née Simetin)



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de Gisèle Simetin, épouse de feu Denis St-Hilaire, à Montréal, le 16 juillet 2020, à l'âge de 85 ans.Elle a finalement rejoint son cher Denis et nous leur souhaitons de reposer en paix tous les deux.Gisèle laisse dans le deuil ses trois fils André, Gilbert (Joanne) et Stéphane (Clémentine), ses petits-enfants Sabrina, Raphaël, Maïa et Louise, son frère, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 juillet de 14h à 17h au:418, BOUL. LABELLEROSEMÈRE, J7A 3R8Une réunion de prières aura lieu ce même jour à 17h au salon.La famille tient à remercier sincèrement l'équipe de l'hôpital Royal-Victoria ainsi que le personnel du Domaine des Forges de Laval pour l'accompagnement et les soins prodigués au cours des dernières années.