GRENIER, Gaétane



À Montréal, le vendredi 17 juillet 2020 est décédée, à l'âge de 83 ans, Gaétane Grenier, conjointe de feu Jules Leclerc et fille de feu Maria Beaudoin et feu Rodolphe Grenier.Elle laisse dans le deuil son fils Gabriel, sa petite-fille Stacey, ses frères et ses soeurs Colombe (feu Denis), Gisèle (Mario), Huguette (feu Gaétan), Joseph-Henri (Lucille), Carol (Marie-Paule) et Rose-Blanche (feu Jocelyn) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille vous accueillera en l'église Notre-Dame d'Anjou le mardi 28 juillet 2020 dès 11h pour recevoir les condoléances, suivi des funérailles à 12h, et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.