WEVER DE OLIVEIRA, Erica



Le samedi 27 juin 2020, à l'âge de 59 ans, est décédée madame Erica Wever De Oliveira, de Vaudreuil-Dorion.Elle laisse dans le deuil son conjoint Yvon Brunet, ses deux enfants Daniel (Marina) et Filype (Isabela), son petit-fils Arthur, sa soeur Sylvia, ainsi que tous ses autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, le samedi 1er août 2020 à 9 heures, en l'église Sainte-Madeleine de Rigaud, suivi du service religieux qui sera célébré à 9h30.Votre présence doit se faire dans le respect des directives de la Santé publique du Québec.Des dons à la Maison de soins palliatifs Vaudreuil-Soulanges seraient grandement appréciés.www.aubryetfils.com