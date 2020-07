AREL (WALSH), Lise



À Montreal, le 18 mars 2020, à l'âge de 85 ans, est décédée Madame Lise Arel (Walsh). Elle était l'épouse de feu Guy Arel, et la fille de feu Juliette Vaillancourt et de feu John Léo Walsh.Elle laisse dans le deuil ses filles Diane (Gilles) et Linda (Jeb), ses petits-enfants Martin, Emilie, Trinity, Leilak, Imanuel et Félix, ses arrière-petites-filles Lutéa et Éloïse ainsi que plusieurs parents et amis.Tout en respectant les recommandations de la Santé Publique, les funérailles auront lieu le samedi 1er août 2020 à 11h (les portes ouvrent à 10h), à l'église St-Jean-Vianney, au 6420, 25e Avenue, Rosemont.La famille tient à remercier le personnel de la résidence Les Floralies de Lachine pour leur soutien les bons soins prodigués.