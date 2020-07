LESSARD, Joseph



À Saint-Eustache, le 20 juillet à l'âge de 89 ans, est décédé M. Joseph Lessard, époux de feu Mme Gilberte Savard.Il laisse dans le deuil ses enfants, Jeannette (Claude), Daniel (Violette), feu Gaston, Gaétan (Lucie-Anne) Monique (Alain) et Robert (Josée), ses 10 petits-enfants et 15 arrière-petits-enfants, ses frères, soeurs, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 9 août de 14h à 17 au :SAINT-EUSTACHE(450) 473-5934Un hommage lui sera rendu ce même dimanche à 17h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Manoir Saint-Eustache.