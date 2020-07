«Ce film, ce n’est pas l’histoire d’Aurore»

Avant même de prendre l’affiche, La Malédiction d’Aurore Gagnon divisait les Québécois, certains s’opposant fermement à ce film d’horreur américain inspiré en partie de l’histoire de l’enfant martyre. « La priorité de l’équipe était de respecter sa mémoire », insiste le réalisateur Mehran Torgoley.

Le projet a beau n’avoir été dévoilé qu’il y a moins de deux semaines, il a tout de même réussi à faire couler beaucoup d’encre.

Ça, le cinéaste américain Mehran Torgoley s’en est rapidement rendu compte, les échos – portés par les réseaux sociaux – se rendant presque instantanément jusqu’en Californie, où il demeure.

En entrevue avec Le Journal, ce dernier avoue avoir été étonné par l’ampleur de ces commentaires, et ce même s’il savait qu’il se frottait à un sujet épineux avec La malédiction d’Aurore Gagnon. En fait, le cinéaste avait, de prime abord, refusé d’aborder cette histoire lorsque sa coscénariste (et collaboratrice de longue date) Llana Barron lui a initialement raconté le récit véridique de l’enfant martyre.

« Je ne voulais pas raconter l’histoire d’Aurore Gagnon, de ce qu’elle a vécu. C’était trop tragique, trop triste, et beaucoup trop ancré dans la société québécoise pour que je la raconte. Ce n’était pas à moi, un Américain, de le faire », se souvient le cinéaste au bout du fil.

Hantise à Fortierville

C’est ainsi que Mehran Torgoley et Llana Barron ont trouvé un nouveau filon à exploiter, cette fois-ci entièrement fictif. Développé – et tourné – dans le plus grand des secrets sous le titre Paerish, La malédiction d’Aurore Gagnon se déroule donc à l’époque actuelle, soit 100 ans après le décès de celle qu’on a surnommée « l’enfant martyre ».

Photo courtoisie Mehran Torgoley

Une clé USB dénichée dans les coins sombres du web y montre une équipe de cinéastes américains mettre le cap sur la municipalité de Fortierville, bien déterminés à découvrir les dessous de l’histoire ayant secoué le Québec en entier. Mais ce qui devait être un simple voyage de recherche prend rapidement une tournure sinistre au fil d’événements inexplicables et inquiétants.

« Ce film, ce n’est pas l’histoire d’Aurore Gagnon. Elle sert simplement de point de départ pour raconter celle de ces trois Américains qui deviennent les témoins de phénomènes paranormaux », résume Megran Torgoley.

Le cinéaste précise également avoir reçu la « bénédiction » du Centre d’interprétation de Fortierville, permettant à son équipe de tourner une scène autour de la pierre tombale portant le nom d’Aurore Gagnon.

« S’ils nous avaient dit que ce que nous faisions était un sacrilège, j’aurais modifié l’essence du scénario. Vraiment, notre but n’a jamais été d’exploiter cette tragédie », assure-t-il.

► La Malédiction d’Aurore Gagnon est présentement à l’affiche.

Un série B inoffensif

Les défenseurs d’Aurore, l’enfant martyre, peuvent dormir sur leurs deux oreilles. La Malédiction d’Aurore Gagnon a beau être un film peu réussi, il ne ternit en rien la mémoire de la pauvre fillette.

On l’avoue d’entrée de jeu, on ne savait pas à quoi s’attendre en prenant place dans une salle sombre, plus tôt cette semaine, pour découvrir ce mystérieux projet qu’est La Malédiction d’Aurore Gagnon. Mais une chose est rapidement devenue évidente : le film de l’Américain Mehran Torgoley donne dans la fiction pure et dure. Bref, rien à voir avec l’histoire, bien réelle, qui a secoué le Québec. Et, léger divulgâcheur : non, l’enfant martyre ne revient pas d’outre-tombe pour se venger.

Alors pour les scandales, on repassera. C’est déjà ça de gagné.

On y retrouve donc un trio de cinéastes américains, débarqués dans le Centre-du-Québec pour tenter de percer le mystère d’Aurore Gagnon. Mais quel mystère ? Les Québécois connaissent pratiquement tous les tenants et aboutissants de cette sordide histoire, relayée d’abord au théâtre, puis au cinéma, deux fois plutôt qu’une. C’est d’ailleurs là que l’approche hollywoodienne se fait le plus sentir.

Car même si le cinéaste Mehran Torgoley, qui signe ici son premier long-métrage, se targue d’avoir bien fait ses recherches, il tente tant bien que mal de faire croire à ses cinéphiles qu’un lourd mystère entoure le décès d’Aurore Gagnon.

Des accents qui sonnent faux

Et même si les trois protagonistes s’en tirent plutôt bien au niveau de l’interprétation, on ne peut malheureusement pas en dire autant du reste de la distribution. Car, outre les figurants, presque tous les personnages secondaires sont campés par des acteurs provenant de l’extérieur du Québec, repêchés tant du côté du Canada anglais que des États-Unis. Résultat : des « habitants » de Fortierville et Sainte-Sophie-de-Lévard qui s’expriment avec de forts accents tantôt anglais, tantôt français. Bref, tout sonne faux. Littéralement.

La Malédiction d’Aurore Gagnon n’est toutefois pas un échec sur toute la ligne. Mehran Torgoley parvient par moments à installer un réel climat de tension et à offrir quelques moments particulièrement réussis.

Le film risque donc de trouver son public chez les fans d’épouvante plus aguerris, eux qui parviendront à y trouver quelques moments de plaisir. À réserver, donc, à ceux qui ont apprécié les plus obscurs Hell House LLC et The St. Francisville Experiment.

La Malédiction d’Aurore Gagnon

★★☆☆☆