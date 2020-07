Pandémie de COVID-19 oblige, le karaoké de bar s’est transformé en sport extrême en 2020. Distanciation sociale, plexiglas, désinfection du micro, fermeture hâtive, port du masque... Les mesures visant à assurer la sécurité des participants sont nombreuses. Alors, quand c’est à votre tour de monter sur scène, de grâce, ne gaspillez pas votre temps – et surtout le nôtre – en sélectionnant une chanson trop lourde, trop longue, trop obscure, trop difficile ou trop beige. Vous manquez d’inspiration ? Jetez un coup d’œil à notre liste de 15 classiques de karaoké québécois. Malheur garanti.

ENTRE L’OMBRE ET LA LUMIÈRE | MARIE CARMEN

M-A : J’ai une amie qui reprend cette chanson chaque fois qu’on met les pieds dans un karaoké. Et plus elle exagère les moments d’émotion, meilleur c’est. S’il y a une chose que je retiens de toutes mes sorties du genre, c’est qu’au karaoké, la subtilité n’a jamais meilleur goût. Il faut beurrer épais. Sur cette chanson, ça signifie imiter les mouvements de bras signatures de Marie Carmen. Si tu n’as aucune idée de quoi je parle, va voir ses vieux clips sur YouTube.

CE SOIR L’AMOUR EST DANS TES YEUX | MARTINE ST-CLAIR

B : Effectivement, que serait une soirée de karaoké sans une grande ballade, entonnée à l’unisson par un bar complet – et un peu éméché ? Bon, le résultat n’est pas toujours harmonieux, mais peu importe. Ce hit de 1985 a un je-ne-sais-quoi qui me fait autant de bien que la première gorgée de sangria préparée par une barmaid qui me juge.

C’EST ZÉRO | JULIE MASSE

M-A : Côté ballade, je préfère ce ver d’oreille écrit par Manuel Tadros. Le fantasme de tout bon amateur de karaoké, c’est de blower son refrain devant un ventilateur qui fonctionne à plein régime, pour reproduire le climax du vidéoclip. À moins que ce soit juste moi.

POUR UNE HISTOIRE D’UN SOIR | MARIE DENISE PELLETIER

B : Je te confirme que c’est un de mes rêves les plus chers. Comme celui d’arriver à atteindre les mêmes cimes vocales que Marie Denise Pelletier sur scène. Pour plusieurs, son incontournable, c’est Tous les cris, les S.O.S. Mais j’ai toujours préféré Pour une histoire d’un soir. C’est moins périlleux vocalement, plus rassembleur, et c’est tout aussi satisfaisant. Je ne l’ai pas chantée en public depuis des années, mais j’avoue que « ça m’arrivait souvent avant ».

EMBARQUE MA BELLE | KAÏN

M-A : Léger changement de tempo pour dire qu’une bonne chanson de karaoké n’est pas nécessairement une chanson qu’on apprécie en temps normal. La preuve : quand j’entends Embarque ma belle à la radio, je change de poste. Mais quand je l’entends au karaoké, à 2 h du matin, après deux pichets de bière, j’ai juste envie d’aller rejoindre la personne sur scène. Parce que Kaïn, faut l’avouer, c’est franchement rassembleur. Et sans le savoir, on connaît les paroles par cœur.

JUSTE POUR VOIR LE MONDE | LA CHICANE

B : La chicane, c’est un autre groupe très karaoké-esque. Cette chanson me ramène automatiquement à mes premières soirées karaoké dans des bars brumeux du 450. Les détails sont flous, mais je me souviens très clairement qu’il y avait toujours quelqu’un pour venir beugler Juste pour voir le monde juste un peu avant le last call. Eh oui, c’était souvent moi.

POUR QUE TU M’AIMES ENCORE | CÉLINE DION

M-A : Il y a aussi toujours quelqu’un pour massacrer une chanson de Céline. Un cataclysme de type « venez m’amputer les deux oreilles, ça presse ». Je n’ai jamais songé à m’attaquer à son répertoire, parce que contrairement à plusieurs wannabe chanteurs de week-end, je sais que mon registre vocal se limite à deux notes. Mais si j’avais toute la gamme, je reprendrais Pour que tu m’aimes encore, sa plus belle. (Et surtout, pour pouvoir faire son fameux « Je ne suis pas les autres, non-non-non-non-noooooon».)

PLEURS DANS LA PLUIE | MARIO PELCHAT

B : Un autre registre vocal difficile à imiter ? Celui de Mario Pelchat. Sauf peut-être pour Pleurs dans la pluie, où l’enthousiasme peut pallier le manque de talent. En fait, cette chanson, c’est comme un gin-tonic commandé dans un bar douteux : c’est la plus sûre de toutes les valeurs sûres. Le crescendo d’émotion, l’hyperthéâtralité, le trémolo dans la voix... On dirait qu’elle a été écrite pour être reprise au karaoké.

TU NE SAURAS JAMAIS | LES B.B.

M-A : Tu ne sauras jamais semble aussi avoir été pondue pour être beuglée devant un pied de micro mal ajusté. C’est le classique d’une autre amie. Mais visiblement, elle n’est pas la seule à l’aimer. Tous les clients du bar (même aux machines à sous) finissent toujours par l’accompagner à pleins poumons. Petit conseil, si jamais tu voulais la chanter la prochaine fois : assure-toi que cette amie dont je tairai le nom (une journaliste au Journal de Montréal, en passant) n’est pas présente, parce qu’elle risque de t’arracher les yeux en entendant les premiers accords. Elle est très possessive de Patrick Bourgeois.

PROVOCANTE | MARJO

B : Aussi possessive que les fans de Marjo ? Je crois que je n’ai jamais passé une soirée au karaoké sans entendre Provocante. Quoique c’est facile de comprendre pourquoi : c’est parfait pour casser la glace et mettre de l’ambiance. Et ça déniaise encore plus vite qu’un shooter de Jagermeister avalé à la course avant d’empoigner le micro.

SOIRS DE SCOTCH | LUCE DUFAULT

M-A : Parlant d’alcool, je n’ai jamais vraiment associé le scotch au karaoké. Par expérience, c’est plutôt des pintes de Molson Ex ou des cocktails trop sucrés. Mais je suis toujours prêt à faire une exception pour cet increvable succès de Luce Dufault. Et c’est au karaoké que j’ai appris qu’au refrain, elle chantait « Suave et chaude comme un nid ».

JE T’ATTENDAIS | DANIEL HÉTU

B : Je t’attendais, c’est mon plaisir coupable. J’ai beau l’avoir découverte sur le tard, j’ai largement rattrapé le temps perdu en me l’appropriant dans les karaokés de Montréal, devant le regard incrédule des gens de mon âge qui n’avaient jamais entendu ce petit bijou mélodramatique.

TOURNE LA PAGE | RENÉ ET NATHALIE SIMARD

M-A : Autant je déteste quand 10 personnes montent sur scène en même temps pour chanter une chanson qu’elles connaissent à moitié, autant j’adore quand deux clients plus ou moins en état de conduire décident d’unir leurs voix. Femme Like U, de K.Maro et Nancy Martinez, Sous le vent, de Céline Dion et Garou, et T’es mon amour, t’es ma maîtresse, de Jean-Pierre Ferland et Ginette Reno, sont des choix valables, mais il n’y a rien qui dépasse Tourne la page, de René et Nathalie Simard. Point bonus si vous chantez le refrain dos à dos.

REMIXER MA VIE | GINETTE RENO

B : Ah, Ginette ! Difficile de choisir une seule chanson de cette grande dame. Mais ma préférée est probablement Remixer ma vie. Après tout, on a tous déjà eu envie de s’offrir un petit remix, et de s’inventer une « comédie plus musicale que Funny Girl », non ? Petit détail non négligeable : c’est un choix qui surprend agréablement et qui agace moins les oreilles qu’un Je ne suis qu’une chanson écorché par des cordes vocales, disons, en manque d’exercice.

CALL GIRL | NANETTE WORKMAN

M-A : Un défi pour ta prochaine sortie karaoké : reprends cette bombe des années 1980 en imitant l’accent de notre Nanette nationale. Les paroles signées Luc Plamondon sont également quelque chose. Un exemple ? « Dépanneuse exceptionnelle pour maniaques sexuels / Détourneuse occasionnelle de maris fidèles. »