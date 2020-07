COVID-19: l’Ontario et le Québec alourdissent le bilan

La maladie à coronavirus continue de reprendre de la vigueur au pays, l’Ontario et le Québec, les deux principaux foyers d’infection, ayant respectivement signalé 138 et 171 nouveaux cas, samedi.

Depuis le début de la pandémie, le Québec recense 58 414 personnes déclarées positives à la COVID-19. Au total, il y a eu 5666 pertes de vie, dont trois décès supplémentaires, incluant un qui est survenu avant le 18 juillet.

Près de 30 000 tests

L’Ontario comptabilise maintenant 38 543 infections et 2759 décès (+1). Ce qui distingue toutefois nettement la province la plus populeuse de sa voisine le Québec, c’est le nombre de tests qui sont réalisés sur une base quotidienne.

Le dernier décompte en Ontario fait état de près de 30 000 prélèvements, contre 16 716 pour le Québec le 23 juillet, dernière date où des données sont disponibles. Samedi, les autorités ontariennes avaient d’ailleurs dépassé le cap des 2 millions de tests effectués depuis le début de la crise de sanitaire.

À l’échelle nationale, plus de 3,7 millions de personnes ont pu passer un test de dépistage de la COVID-19, à ce jour. En date de samedi, le nouveau coronavirus avait touché 113 515 (+309) Canadiens, dont 8885 (+4) qui ont perdu leur combat contre la maladie.

Une augmentation de cas «particulièrement inquiétante»

Dans une déclaration, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Therera Tam, a indiqué que la «récente augmentation du nombre de cas signalés un peu partout au pays est particulièrement inquiétante».

«Nous nous attendions à voir une augmentation du nombre de cas déclarés avec la réouverture des espaces sociaux et économiques, a-t-elle poursuivi. Il est essentiel d'agir rapidement afin d'identifier et de dépister les cas, et d'effectuer la recherche des contacts pour enrayer les éclosions et la transmission de la maladie.»

Les Canadiens ont fait d’importants efforts ces derniers mois pour barrer la route au virus, mais la situation est fragile et la COVID-19 est toujours prête à frapper.

«Je veux que les Canadiens comprennent bien que, malgré toutes nos réussites, un seul moment d'étourderie, de négligence et d'oubli suffira pour compromettre tout ce que nous avons accompli ensemble», a ajouté la Dre Tam.

La situation au Canada:

Québec: 58 414 cas (5666 décès)

Ontario: 38 543 cas (2759 décès)

Alberta: 10 086 cas (178 décès)

Colombie-Britannique: 3419 cas (191 décès)

Saskatchewan: 1099 cas (16 décès)

Nouvelle-Écosse: 1067 cas (63 décès)

Manitoba: 384 cas (7 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 265 cas (3 décès)

Nouveau-Brunswick: 170 cas (2 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 36 cas

Yukon: 14 cas

Territoires du Nord-Ouest: 5 cas

Nunavut: 0 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 113 515 cas (8885 décès)