THÉRIAULT, Émilienne (Émilie)



La famille a l'immense tristesse de faire part du décès de Émilie "Mimi" Thériault, à l'âge de 82 ans, le 31 janvier 2020 à l'Hôpital de Saint-Eustache. Elle nous a été enlevée subitement mais s'est endormie paisiblement.Née à Rimouski, fille de feu Yvonne Lévesque et feu Pierre Thériault (feu Lucienne Leblanc), elle était la soeur de feu Pierrette (feu Philippe Garon), Laura (feu Jean-Charles Bastien), feu Paul (Odette Gauvin), Jeannine (André St-Jean) et la demi-soeur de feu Victor.Elle laisse également dans le deuil sa nièce Marie France St-Jean, sa filleule Stéphany St-Jean-Furlatte, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, de nombreuses amies et ancien(ne)s collègues des Laboratoires Abbott où elle a travaillé pendant plus de trente ans.La famille recevra les condoléances le vendredi 31 juillet dès 11h, au :Les funérailles auront lieu ce même jour à 14h en l'église St-Sylvain, 750 boul. St-Sylvain, Laval.La famille remercie à l'avance toutes les personnes qui prendront part à sa peine, ainsi que le personnel de la clinique d'hémato-oncologie de l'hôpital Sacré-Coeur pour leur accompagnement et gentillesse avec une mention particulière pour le Dr Jean-Pierre Moquin pour son support et sa délicatesse à l'égard de Mimi ainsi qu'à l'infirmier Clément qu'elle affectionnait particulièrement pour son dévouement "à trouver sa veine!"