Grenier, Camille

Le 20 juillet 2020, à l'âge de 94 ans est décédé à Montréal, Monsieur Camille J. Grenier, fils de Rachel Dussault et C. Édouard Grenier.Il laisse dans le deuil son épouse Ruth (née Lafleur), ses enfants, Ève (Jean-Marc Fortier), Louis (Nathalie Mongeau), Sylvie (Luc Geoffrion), Diane, ses petits-enfants, Simon et Pascal Leduc, Dominique Geoffrion (Guillaume Mullie), sa soeur Lucille (feu Gilles Gagné), ses belles-soeurs, Louise (Lafleur) Bertrand (Dr Gilles Bertrand, son fidèle ami de toujours), Huguette (Lafleur) Charton (feu Jean Charton), ses neveux et nièces, cousins et ses nombreux amis.Camille a été le président de GRENIER, manufacturier de maillots et lingerie pour dames. Ses connaissances techniques exceptionnelles en matière de textile lui ont permis de développer des processus de fabrication innovants. Tous admiraient son esprit inventif qui appuyait la créativité des designers. Son expertise était respectée des membres de l'industrie du vêtement. C'était un mentor généreux de son temps, qui a gracieusement conseillé de nombreux jeunes entrepreneurs.En raison des règles sanitaires applicables actuellement, les visites sont limitées aux membres de la famille. La célébration privée aura lieu au salon du complexe:le 30 juillet 2020 à 13h30, suivie d'une liturgie qui commencera à 15h30.